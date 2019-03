Sportief is promotie van KV Mechelen een feit, maar wat nu? Een overzicht van de mogelijke uitkomsten

Sportief is de promotie van KV Mechelen een feit, maar gerust kan Malinwa nog niet zijn. Een overzicht van de mogelijke uitkomsten van het onderzoek van de voetbalbond in het kader van operatie Propere Handen.

UITKOMST 1. Als uit het onderzoek blijkt dat bestuurders, trainers of spelers van KV Mechelen hebben meegewerkt aan wedstrijdvervalsing of op de hoogte waren van pogingen daartoe en dat niet hebben gemeld aan de voetbalbond, dan volgt reglementair altijd degradatie uit de reeks waarin het dit jaar uitkomt. Dat wil dan zeggen dat KVM ondanks de promotie van zaterdag ­degradeert naar eerste amateurklasse en Beerschot Wilrijk dan promoveert naar 1A. Indien Waasland-Beveren eveneens wordt veroordeeld voor matchfixing, blijft Lokeren in 1A.

UITKOMST 2. Als KV Mechelen niet, maar Waasland-Beveren en Moeskroen (wegens financieel gesjoemel) wél gestraft worden, dan degraderen die laatste twee clubs.In dat geval promoveert Beerschot Wilrijk – samen met KVM – naar 1A en mag ook ­Lokeren in eerste klasse blijven.