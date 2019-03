Gemengde reacties bij deelnemers Play-off 1: in Gent spreken ze plots van titel, bij Brugge maken ze zich niet ongerust en een boze Preud’homme

Zondag pakte AA Gent ten koste van STVV het zesde en laatste ticket voor Play-off I. Daarin zullen verder competitieleider Racing Genk, Club Brugge, Standard, Anderlecht en Antwerp aantreden. Na een bewogen slotspeeldag waren de reacties bij de eerste zes op z’n zachtst gezegd verdeeld: in Gent spreken ze plots van de titel, bij Brugge maken ze zich niet ongerust en bij Standard was er een boze Preud’homme.

LEES OOK. Chef voetbal Ludo Vandewalle maakt zich op voor spannende en uiterst zenuwslopende Play-off 1 met zes kampioenen

1. GENK - Trossard: “Een boost dat we goed zonder Pozuelo”

Wat een zure generale repetitie voor Play-off 1 voor Racing Genk. De Limburgers stonden 1-3 voor, maar slikten in de extra tijd alsnog de gelijkmaker van de onvermijdelijke Harbaoui. Leandro Trossard wilde achteraf niet weten van een gemiste kans om nog verder uit te lopen. “Als je ons voor het seizoen had gezegd dat we met vier punten voorsprong Play-off 1 zouden ingaan, waren we daar blij mee geweest. Het is jammer dat we hier de 3-3 slikken, maar het geeft ons eerder een boost dat we goed speelden en veel kansen creëerden zonder Pozuelo.”

2. CLUB BRUGGE - Leko: “Gewoon een kwestie van efficiënter worden”

Club-trainer Ivan Leko sloeg gisteren om tien voor acht een grote, Kroatische zucht. De vermaledijde reguliere competitie is voorbij. Legde Club in zijn eerste jaar de basis voor de landstitel in de eerste dertig speeldagen van het seizoen, dan was het dit jaar harken om in het spoor van leider Genk te blijven. Concurrenten als Anderlecht, Standard en Gent deden het weliswaar slechter, maar niemand kon bij Club Brugge blind blijven voor het veelvuldige puntenverlies tegen bescheiden tegenstanders. De 1-2-nederlaag tegen Moeskroen was het derde thuisverlies van het seizoen, na eerdere nederlagen tegen Zulte Waregem en Charleroi. Geen van die ploegen haalde Play-off 1.

“Nochtans hadden we deze wedstrijd goed voorbereid”, sprak Club-coach Ivan Leko. “We wisten dat we op een sterke tegenstander zonder respect voor de tegenpartij zouden botsen. In de eerste helft was het moeilijk tot collectief voetbal te komen. Als je overal man tegen man speelt, moet je rekening houden met individuele acties. Die kwamen er te weinig uit. Het resultaat is jammer, maar ik kan mijn spelers niets verwijten”, nam Leko zijn groep in bescherming. “We wisten dat dit jaar alles wordt beslist in de play-offs. Met zes topteams weet je dat je in geen enkele wedstrijd zeker bent van winst. Ik heb vertrouwen, want we zijn sinds de stage in Qatar goed aan het trainen. We spelen dominanter dan vroeger en creëren meer kansen. Het is gewoon een kwestie van efficiënter worden. Binnen twee weken begint de money time.” (bla)

3. STANDARD - Preud’homme: “Dit zal niet altijd lukken”

Waasland-Beveren leek op weg naar een stuntzege, maar Standard zette met een onwaarschijnlijke comeback de scheve situatie recht. In vier minuten draaiden de Rouches een 0-3 om in 3-3. En het kon nog gekker, want Sa zorgde nog voor de 4-3. “In de eerste helft waren we niet wakker”, zuchtte Michel Preud’homme. “We waren nergens: defensief niet, in ons middenveldspel niet en vooraan niet. In de tweede helft vond ik ons al minder schandalig, maar dan viel die 0-3. Dan wordt het 1-3, komt het thuisfenomeen Standard weer boven en lukt ineens alles.”

Preud’homme surfte dus niet mee op de golf van euforie. “Ik ga niet dromen op basis van wat ik vandaag heb gezien, neen”, zei hij. “Voor ­iemand als ik, die heel analytisch en gestructureerd is, is het heel moeilijk om hiermee om te gaan. Ik heb mij echt kwaad gemaakt aan de rust. Nu zijn ze aan het grappen in de kleedkamer, maar dit kun je niet altijd rechttrekken. Als ik een beetje sérieux in deze ploeg kan brengen, kunnen wij nog een goede zaak doen. Maar laten we niet aan Genk en Club denken. We zijn nu nog niet rijp om daar helemaal bovenaan te staan.” (bfa)

4. ANDERLECHT. Rutten: “Verschaeren mis ik liever niet”

Anderlecht begint aan Play-off 1 na een reeksje van 14 op 18 en hield in vier van die laatste zes matchen de nul. Het voetbal tegen KVO was misschien niet top, maar de cijfers geven Fred Rutten wel een prettig gevoel. Zulke statistieken kon RSCA dit seizoen zelden voorleggen. “We wonnen hier wel verdiend en daardoor nemen we toch dat goeie gevoel mee naar de play-offs”, aldus de coach. “Dat we maar zes punten achter liggen op Genk is mooi . Die titelstrijd kan ik nog niet zo goed inschatten, maar ik weet wel dat in het voetbal alles mogelijk is.”

De Nederlander moet wel hopen dat zijn spelbepalende spelers Bolasie en Verschaeren niet uitvallen. Zeker Verschaeren lijkt onmisbaar. “Ach, niemand is onmisbaar. Als ik een ongeval heb, zit hier ook een andere coach, maar oké… Ik hoop dat Yari ook bij de nationale ploeg geen blessure oploopt. Al ben ik daar niet bang voor. Hij pikt de intensiteit goed op.”(jug)

5. AA GENT - Yaremchuk: “Nu gaan we voor de titel”

Bij AA Gent ontpopte Roman Yaremchuk zich de voorbije twee weken tot redder in nood. Gisteravond prikte de Oekraïense aanvaller de twee Gentse doelpunten voorbij Kenny Steppe en dat maakte hem wel erg enthousiast: “We hebben het gelukkig gered, want we wisten dat er veel op het spel stond vandaag. Mijn doelpunten zijn een fantastische opsteker. ­Uiteraard speelt zelfvertrouwen een grote rol. Maar nu moeten we meteen ook weer vooruitkijken: we hebben zoveel individueel talent en met deze groep moeten we hoog durven mikken. Nu gaan we dan ook voor het hoogste, de titel dus. Waarom zou dat onmogelijk zijn? Als je ziet hoe klein de verschillen zijn in de rangschikking, dan moeten we ambitieus durven zijn. Europees voetbal is ons doel, maar niks is onmogelijk nu er een nieuwe competitie start. En eerst speel ik met mijn na­tionaal elftal nog tegen het Portugal van Ronaldo, prachtig toch?”(ssg)

6. ANTWERP - Bölöni: “Als ik mijn mening geef, dan krijg ik boetes”

Antwerp ging pijnlijk onderuit bij Kortrijk. Laszlo Bölöni was kort van stof achteraf, over een mogelijke fout op Bolat bij het eerste doelpunt wilde hij (veelzeggend) niets zeggen: “Als ik mijn mening geef, dan krijg ik boetes. Dus ik ga die ook niet geven. Of ik van de voorzitter nu doelen heb gekregen in Play-off 1? Ik kies mijn eigen doelen. En ik wil altijd de beste zijn.”