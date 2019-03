CLUBNIEUWS. Antwerp-speler geschorst na slag aan Van Damme, Coucke met bodyguard in Oostende

Naast de vele geblesseerden en geschorsten was er bij Antwerp gisteren ook geen plaats in de selectie voor Didier Lamkel Zé, na een slag aan Jelle Van Damme op training. De terugkeer van Marc Coucke naar Oostende zorgde voor een geladen sfeertje, daarom werd hij steevast gevolgd door een bodyguard/veiligheidsagent. En dan is er ook nieuws over het lot van coaches Storck en De Boeck. Uw clubnieuws van de dag.

ANTWERP. Lamkel Zé gestraft na slag aan Van Damme

Naast de vele geblesseerden en geschorsten was er bij Antwerp gisteren ook geen plaats in de selectie voor Didier Lamkel Zé. De 22-jarige Kameroener was namelijk disciplinair geschorst, nadat hij enkele dagen eerder een slag had uitgedeeld aan Jelle Van Damme na een duel op training. Een domme manier voor Lamkel Zé om zich buitenspel te zetten voor de match in Kortrijk en dat is niet voor het eerst dit seizoen. De temperamentvolle middenvelder wisselt al het hele seizoen goeie met gekke dingen af, tot frustratie van de sportieve staf. ­Tegen Standard en ­Anderlecht was hij al de antiheld met een terechte rode kaart en een onnodige schwalbe.

Ook Van Damme, die aan de slag een blauw oog overhield, ontbrak gisteren in de ­selectie, maar hij werd gewoon gespaard omdat hij op negen gele kaarten stond en een schorsing moest vermijden. Hij was wel aanwezig in Kortrijk.(dvd)

ANDERLECHT. Bodyguard vergezelt Coucke in Oostende

De terugkeer van Marc Coucke naar Oostende zorgde voor een geladen sfeertje. Sommige KVO-fans hadden het nog niet verkropt dat de miljardair de kustploeg in de steek had gelaten voor Anderlecht en toonden zich voor de match al erg hevig op sociale media. Daarom werd Coucke steevast gevolgd door een bodyguard/veiligheidsagent, want niemand wilde risico’s nemen. De RSCA-voorzitter werd ook voor de poort van het stadion afgezet zodat hij op de parking geen lokale fans kon kruisen en de lijfwacht stond rond de bestuurstafel toen Coucke dineerde met KVO-voorzitter Frank Dierckens. Peter Callant, aan wie Coucke KVO in 2018 overliet, kwam niet naar het stadion. Aan de bestuurstafel was de sfeer wel gemoedelijk en ook in het stadion viel het mee. Er waren het spandoek met daarop ‘Je was nooit één van ons’ en enkele anti-Couckegezangen maar verder ging het niet.(jug)

MOESKROEN. Storck praat deze week over toekomst

In negen matchen is Moeskroen ongeslagen in 2019. Les Hurlus beginnen in bloedvorm aan Play-off 2, maar coach Bernd Storck (foto) lijkt geboeid door het vooruitzicht Europees te kunnen spelen. De Duitser gaat eerst over zijn eigen toekomst praten en dan over de doelen van Moeskroen in Play-off 2. “Er zijn veel spelers die straks einde contract zijn en weinig gespeeld hebben. Het is logisch dat zij hun kans krijgen”, licht Storck een tip van de sluier. Over zijn eigen toekomst wil hij niet in zijn kaarten laten kijken. “Ik moet het er eerst over hebben met het bestuur.”(bla)

KV OOSTENDE. Glen De Boeck scoort punten

Blijft Glen De Boeck volgend seizoen trainer van Lokeren? De onderhandelingen lopen, maar ook KV Oostende lonkt. De kustploeg zoekt een opvolger voor Gert Verheyen en op hun shortlist staat De Boeck zeker onderlijnd. Nog meer dan Sven Vandenbroeck (ex-bondscoach Zambia) Sportief directeur Hugo Broos vindt dat De Boeck vaak een goeie ploeg neerzet in moeilijke omstandigheden en ook voor discipline staat. Zelfs toen Lokeren al gedegradeerd was bikkelden ze nog. Het is nu afwachten of het tot gesprekken komt tussen KVO en De Boeck.(jug)