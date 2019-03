Rode Duivels starten voorbereiding op EK-kwalificatiewedstrijden: verdedigers-alarm

De Rode Duivels beginnen maandag aan hun voorbereiding op de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Rusland (donderdag in Brussel) en Cyprus (zondag in Nicosia). Bondscoach Roberto Martinez riep een ruime kern van 28 spelers op. Sterkhouders Axel Witsel (adductoren), Kevin De Bruyne (hamstrings) en Vincent Kompany (spier) kampen met blessures en zijn er niet bij.

De bondscoach liet vrijdag, bij de bekendmaking van zijn selectie, weten ook twijfels te hebben over de beschikbaarheid van Romelu Lukaku (voet), Thomas Vermaelen (bovenbeen) en Mousa Dembélé (enkel). Het aantreden van Lukaku zou erg twijfelachtig zijn. De spits kwam zaterdag alvast niet in actie in het FA Cup-treffen van Manchester United bij Wolverhampton Wanderers. Zijn kansen worden op fifty-fifty geschat.

Verdedigers-alarm

Achterin dreigen er grote kopzorgen voor Roberto Martinez. Vincent Kompany moest al geblesseerd afhaken voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Rusland en Cyprus, maar ook andere verdedigers zijn onzeker. Dedryck Boyata kwam gisteren niet in actie voor Celtic in de 0-1-zege bij Dundee FC wegens een laat opgelopen blessure. De ernst is nog niet gekend. Dat geldt ook niet voor Thomas Meunier. De PSG-verdediger viel iets na het halfuur uit in de klassieker tegen Marseille en moest gewisseld worden. Voor beide spelers lijkt het een race tegen de klok te worden. Ook Thomas Vermaelen – afwezig bij Barcelona – is nog steeds onzeker.

Vanavond eerste training

De Duivels trainen maandagavond (vanaf 17u00) een eerste keer. Ook dinsdag en woensdag staan er nog trainingen gepland voorafgaand aan het eerste EK-kwalificatieduel, donderdagavond (om 20u45) in het Koning Boudewijnstadion in Brussel tegen Rusland. Nauwelijks vier dagen later staat de tweede kwalificatiewedstrijd al op het programma, in het GSP Stadion van APOEL Nicosia tegen Cyprus.

De eerste twee van elk van de tien kwalificatiegroepen plaatsen zich rechtstreeks voor het EK, in de zomer van 2020. De overige vier tickets worden aangeduid na de play-offs in de Nations League. De Rode Duivels nemen het in Groep I - naast Rusland en Cyprus - verder nog op tegen Schotland, Kazachstan en San Marino.