Minstens 24 doden bij treinongeluk in Congo

Bij de ontsporing van een goederentrein, waarin verstekelingen hadden plaatsgenomen, zijn zondag in Congo minstens 24 mensen omgekomen en nog eens 31 anderen gewond geraakt. Dit hebben de politie en de hulpdiensten bekendgemaakt.

Het ongeluk deed zich voor in de Kasaï. Meerdere wagons zijn ter hoogte van een brug over de rivier Luembe in het water terechtgekomen.

Reddingswerkers hebben voorlopig 24 lijken geborgen, vooral van kinderen. Zwaargewonden zijn naar het ziekenhuis van Kakenge overgebracht.

Het is een derde treinongeval op een maand tijd in het Midden-Afrikaanse land, waar het spoorwegnet er belabberd aan toe is.