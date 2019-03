Jaren geleden al waarschuwingen voor Boeing 737 MAX: Amerikaanse overheid start onderzoek

Het Amerikaanse Ministerie van Transport is een onderzoek gestart naar de certificatie van de Boeing 737 MAX-toestellen. Dat berichten meerdere Amerikaanse media. Medewerkers van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit (FAA) zouden volgens het persagentschap Bloomberg in het verleden al hebben gewaarschuwd dat Boeing zelf te veel te zeggen had over de controleprocedures van zijn eigen toestellen.