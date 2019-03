Hechtel-Eksel / Tongeren -

“We zijn vertrokken in Eindhoven. Binnen een uur zijn we daar.” Dat berichtje stuurden oud-Chiroleiders Pieter Somers (29), Laurens Stas (31) en Didier Rigo (38) naar de uitbaatster van hun favoriete café in Tongeren. Daar aankomen deden ze nooit.