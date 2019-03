Vierjarig meisje gereanimeerd in zwembad: “Lag met haar hoofd onder water”

Grimbergen - In het gemeentelijk zwembad ‘Pierebad’ in de Grimbergse deel­gemeente Strombeek-Bever is zaterdag een vierjarig meisje gereanimeerd door de redders. Dat bevestigt burgemeester Chris Selleslagh (Open VLD) van Grimbergen.

“Volgens wat ik hoorde, lag het meisje met haar hoofd onder water in het peuterbad en hebben de redders haar uit het water gehaald. Daarop hebben ze haar gereanimeerd en is ze naar het ziekenhuis overgebracht. Volgens de ­informatie die ik doorkreeg, is ze stabiel en zou ze aan de beterhand zijn. De ouders hebben de redders uitdrukkelijk bedankt voor de redding.”