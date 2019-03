Lange file op A12 door nieuwe “conflictvrije” regeling van verkeerslichten

Aartselaar - Op de A12 tussen Antwerpen en Brussel staat maandagochtend ter hoogte van Aartselaar in beide richtingen een veel langere file dan gewoonlijk door een nieuwe conflictvrije verkeerslichtenregeling, die dit weekend in gebruik is genomen. Dat zegt het Vlaams Verkeerscentrum. De wachttijden lopen er op tot een uur. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) bevestigt de oorzaak en stelt dat er niet meteen een pasklare oplossing voorhanden is.

AWV pakte de voorbije maanden vijf kruispunten aan op de A12 in Aartselaar en Wilrijk om er de verkeersveiligheid te verbeteren. Het gaat om zwarte kruispunten met vaak onoverzichtelijke situaties voor kruisend verkeer en regelmatig ongevallen, ook met zwakke weggebruikers. De verkeerslichten worden er nu aangesloten aan een nieuwe verkeerscomputer in Antwerpen en op de kruispunten zal er niet langer gelijktijdig groen zijn voor afslaand verkeer uit de zijstraten en overstekende voetgangers en fietsers. Dit weekend werd de nieuwe regeling al op twee kruispunten in gebruik genomen, volgend weekend volgt de rest.

“Als je iedereen afzonderlijk groen licht geeft, staan de andere weggebruikers onvermijdelijk langer voor het rode licht”, geeft Jef Schoenmaekers van AWV aan. “Twee van de kruispunten die we aanpakken behoren tot de zwartste van Vlaanderen, de verkeersveiligheid moest dus worden aangepakt. We hadden wel verwacht dat dat tot een mindere doorstroming zou leiden en nu de situatie nieuw is, moeten de bestuurders zich daar bovendien nog aan aanpassen. Maar we zullen er sowieso mee moeten leren leven dat de wachttijden op de A12 vanaf nu langer zullen zijn.”