Regionaal toerisme: ook je job altijd lekker dichtbij

Dat de klimaatspijbelaars je nu twee keer doen nadenken voor je je vliegtuigticket boekt, is goed nieuws voor aanbieders van dichtbijvakanties. Toerisme Oost-Vlaanderen is alvast heel blij met de eigen achtertuin. Wat zijn de voordelen van een regiotoerismejob?

1. Gevarieerd

Toerisme Oost-Vlaanderen promoot toerisme en ondersteunt daarbij een hele economische sector door mensen naar de mooiste plekjes van Oost-Vlaanderen te brengen, via fiets- en wandelnetwerken langsheen slim opgezette knooppunten. De hoofdzetel van Toerisme Oost-Vlaanderen in Gent telt een 30-tal medewerkers. Bovendien zijn er vijf regionale kantoren: Meetjesland, Leiestreek, Waasland, Scheldeland en Vlaamse Ardennen.

“In ons hoofdkantoor hebben we verschillende teams”, zegt Jessica Bonte, Consulente meeting- en eventsector. “Sectorwerking, logies, infrastructuur, wandel- en fietsnetwerken, marketing, onderzoek en projectcoördinatie. Ikzelf promoot de Oost-Vlaamse meeting- en eventsector bij bedrijven.”

De dienst verzending heeft de handen vol met de verschillende eigen publicaties: “Fiets- en wandelgidsen, gratis routekaarten, StaPaf, ons gratis fiets- en wandelmagazine dat verdeeld wordt op 80.000 exemplaren en een actieve online community heeft”, preciseert content & community-verantwoordelijke Ellen Van Wulpen.

2. Professioneel

Meetings, events, teambuildings en incentives zijn erg belangrijk voor streektoerisme. “We promoten de locaties in Gent en Oost-Vlaanderen die daar geschikt voor zijn”, zegt Jessica Bonte.

“Ook buitenlandse bedrijven vinden hier hun gading. We hebben een aparte website en nieuwsbrief voor ons businesspubliek en we organiseren ontdekkingsdagen voor bedrijven. Via onze werking maken we bedrijven wegwijs in het aanbod. Voor de Oost-Vlaamse event- en meetingaanbieders organiseren we elk jaar een netwerkmoment en workshops. Bijvoorbeeld over social media, om hun locatie of service te promoten bij bedrijven”.

3. Creatief

“De Vlaamse Ardennen zijn zowat de parel aan de kroon van ons wandelaanbod, maar elke regio heeft wel iets anders te bieden”, zegt Ellen. “Economisch is die diversiteit belangrijker dan je zou denken, al is het maar voor het cafeetje op de heuvel of die hoeve waar je schepijs kunt krijgen. Fiets- en wandelroutes stippelen we zo uit dat de toeristen daar langskomen, zodat we lokale ondernemers maximaal ondersteunen.”

Hoe zetten de dames de regio’s in de picture? Ellen Van Wulpen: “Per regio zetten we uitgebreide bestemmingscampagnes op waarbij we brochures, social media en websites inzetten. Ook influencers en journalisten sturen we op pad. Het Waasland heeft net een gloednieuw magazine gekregen. Tegelijk hebben we jaarthema’s zoals Plan Bier: brouwerijtje bezoeken, bierroutes fietsen... We hebben ook de website Wandelwalhalla voor wandelen in de Vlaamse Ardennen. Je vindt daar 850 km aaneengesloten wandelpaden. De Leiestreek is dan weer heel idyllisch om te gaan bootjevaren én fietsen: de Leiestreekfietsroute is al jaren onze topper.”

