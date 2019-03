“Beter weer in de rest van maart, temperatuur gaat deze week al richting 15 graden”

Maart bracht ons voorlopig nog niet bepaald veel plezier op weervlak: er was nog geen enkele dag zonder regen. Maar er is beterschap in zicht, meldt KMI-weerman David Dehenauw.

“Het weer wordt de komende twee weken alvast beter dan de afgelopen twee weken”, meldt Dehenauw. Al tempert de weerman wel meteen al te hoge verwachtingen: “Twintig graden dit weekend? Het is te vroeg om daar al uitspraken over te doen. Het zal de komende veertien dagen overwegend droog blijven. Al kan er vandaag en morgen misschien her en der nog een bui vallen, lokaal misschien zelfs een stévige bui. Maar door de band genomen gaan we toch naar rustiger en droger weer, met af en toe een paar zonnige momenten en een temperatuur van een graad of vijftien, maar ook met periodes van bewolking. Maar het is niet zo dat we naar een herhaling van het zomerse weer van eind februari gaan, neen.”

De weersvoorspellingen voor maandag. Foto: KMI

Voorspellingen

Maandag wordt het eerst wisselend bewolkt, al blijven korrelhagel en een donderslag mogelijk. Na de middag zijn er geleidelijk minder buien en bredere opklaringen, met een maximale temperatuur van 8 à 9 graden in Vlaanderen. Maandagnacht wordt opvallend genoeg nog wel kouder dan de voorgaande nachten: -1 of 0 graden in het centrum en +2 graden aan zee.

Na een koude dinsdagochtend met kans op mist of laaghangende wolken volgt dan een overwegend droge dag met opklaringen. Lees: 11 of 12 graden in Vlaanderen. En ook woensdag gaan de temperaturen in stijgende lijn richting de 13 graden.