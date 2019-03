Zoon van Paul Severs heeft het “fysiek en emotioneel loodzwaar”: “Blijven vechten, papa”

Halle - Voor de familie van zanger Paul Severs blijft het bang afwachten. Zijn toestand is stabiel, aldus zoon Christophe, “maar zijn verzwakte hart en de impact op de val maken dat zijn toestand ernstig en kritiek blijft”. Het is nog onzeker of de bekende zanger (volledig) zal herstellen.

Fysiek en emotioneel loodzwaar. Zo omschrijft Christophe Severs de impact die de onzekerheid over zijn vader op hem heeft. Paul Severs kreeg vorige week een hartstilstand tijdens het fietsen en kwam zwaar ten val. Een toevallige voorbijganger vond hem en reanimeerde hem een half uur lang. Met succes: Severs kwam er weer door en werd naar het ziekenhuis gebracht.

Zijn vader is ontwaakt uit de kunstmatige coma, maar volgens zijn zoon blijft het onzeker of hij zal herstellen. “Zijn toestand is stabiel”, schrijft Christophe op Facebook, waar hij vrienden en familie op de hoogte houdt. “Hij is nog steeds bij bewustzijn, maar zijn verzwakte hart en de impact van de val op zijn hoofd maken dat zijn toestand ernstig en kritiek blijft. Ik zou jullie graag vertellen dat alles goed komt, maar zijn herstel blijft onzeker.”

Sloopkogel

Ook niet zeker is of de zoon wel updates zal blijven geven over de toestand van zijn vader. “Ik hoop dat jullie het mij niet kwalijk nemen dat ik deze communicaties verminder, want het wordt voor mij zowel fysiek als emotioneel loodzwaar”, schrijft hij. “De woorden van Geen wonder dat ik ween(een van de grootste hits van zijn vader, nvdr) zijn plots een onwelkome realiteit die raken met de kracht van een sloopkogel.”

Als eerbetoon aan zijn vader probeert Christophe al zijn hoop en gevoelens in zijn muzikale projecten te steken. “Soms probeer ik mijn zinnen te verzetten door met muziek bezig te zijn, maar mijn gedachten dwalen telkens af.”

Moeilijk om enthousiast te blijven

Zijn kinderen ziet hij als een lichtje in donkere tijden, en hij dankt iedereen voor de massale steunbetuigingen. “Het is duidelijk dat hij duizenden anderen geïnspireerd of geraakt heeft met zijn muziek. Dat zien en voelen we.”

“Gezien de moeilijke tijden, is het voor mij moeilijk om enthousiast te doen over mijn muzikale projecten en daarom zal ik geen updates geven over mijn projecten. Hopelijk kan ik er volgende week in een betere context over communiceren. Toch wens ik succes aan Jan Wuytens, Christof Chapsis, Andy Swingstar, De Gebeure en de Maskottes. Blijven vechten papa! Hou moed mama! Blijven hopen op het beste!”