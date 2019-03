Agenten die slachtoffer worden van fysiek geweld krijgen voortaan volledige vergoeding

Agenten die het slachtoffer worden van ernstig geweld zullen alle gemaakte kosten terugbetaald krijgen. Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) heeft daarvoor een Koninklijk Besluit (KB) ondertekend.

Politieambtenaren die het slachtoffer worden van ernstig geweld zullen alle kosten die ze daarvoor moeten maken, terugbetaald krijgen. Minister van Binnenlandse Zaken De Crem (CD&V) overlegde daarover met de politietop, vakbonden en agenten op het terrein en ondertekende een KB. De minister had een uitbreiding van de terugbetaling beloofd na het zware geweld tegen agenten in Molenbeek tijdens oudejaarsnacht.

Momenteel krijgen agenten een deel van de kosten al terug, maar nu zullen alle consultaties bij dokter, chirurg, apotheker en paramedicus terugbetaald worden, net als verpleging. Ook eventuele prothesen en orthopedische toestellen vallen onder de nieuwe regeling. Tot slot krijgen slachtoffers ook alle verplaatsings- en overnachtingskosten terugbetaald, ook voor hun kinderen, ouders en de partner waarmee ze samenleven.

Minister De Crem herhaalt dat de aanpak van geweld tegen veiligheids- en hulpdiensten, zowel verbaal als fysiek, “een prioriteit vormt in zijn beleid”.

In 2017 werden 852 agenten het slachtoffer van opzettelijke slagen en verwondingen, een stijging met ongeveer zestig incidenten in vergelijking met het jaar daarvoor. In de eerste helft van 2018 vielen al 400 slachtoffers, blijkt uit cijfers van de Algemene Nationale Gegevensbank.