Na nieuwe demonstratie krijgt Lionel Messi staande ovatie van tegenstander

Lionel Messi was nog maar eens “buitenaards” bij FC Barcelona. Tegen Real Betis (1-4) scoorde hij nog maar eens een hattrick, maar wat voor één: de Argentijn opende de score in de 18e minuut met een heerlijke vrije trap, deed er op slag van rust nog eentje bij na een listig hakje van Luis Suarez en scoorde in het slot een derde keer met een ongelooflijke lobbal. Een staande ovatie in het Estadio Benito Villamarin was zijn deel.