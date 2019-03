Brutale moord op tienermeisjes op terugweg van feestje opgelost dankzij nieuwe techniek? “Man in beschuldiging gesteld”

Twintig jaar lang was het een mysterie wie achter de moord op twee 17-jarige meisjes zat. Zij werden in 1999 dood aangetroffen in de koffer van de auto van een van de twee. Allebei doodgeschoten, een van hen ook verkracht. Een nieuwe DNA-techniek zou nu wel eens de oplossing kunnen brengen. Een 45-jarige man is beschuldigd van moord en verkrachting.

Op 31 juli 1999 verdwenen de 17-jarige vriendinnen Tracie Hawlett en J.B. Beasley. Ze waren samen gaan feesten, maar waren niet thuisgekomen. Ze werden als vermist opgegeven door hun bezorgde ouders. Een dag later kwam de politie met vreselijk nieuws: de auto van Beasley was gevonden en de twee meisjes lagen dood in de koffer. Allebei waren ze gestorven door een kogel in het hoofd, een van hen bleek ook verkracht te zijn. Volgens hun familie waren ze op de terugweg van een feestje gestopt om de auto vol te tanken en zijn ze daar aangevallen. Bewijs daarvan hadden ze niet.

De speurders onderzochten de zaak jarenlang, hielden meer dan 500 verhoren en arresteerden zelfs even een verdachte die niets met de zaak te maken bleek te hebben, maar vonden uiteindelijk niet het minste spoor naar een dader. Het werd een ‘cold case’, die pas twintig jaar later opnieuw in een stroomversnelling is gekomen. In de auto werd destijds wel degelijk DNA-materiaal gevonden, maar dat kon aan niemand gelinkt worden. Tot nu.

Een nieuwe onderzoekstechniek met DNA heeft nu een match gevonden met de 45-jarige Coley McCraney. Hij werd zaterdag opgepakt en is ondertussen in beschuldiging gesteld van moord en verkrachting. De man woonde in 1999 vlakbij de plaats waar de meisjes gevonden werden.