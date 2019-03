Twintiger opgepakt voor verkrachting 55-jarige vrouw na carnavalsfuif in Zichem

Scherpenheuvel-Zichem - Er is een 26-jarige man opgepakt voor de verkrachting van een 55-jarige vrouw na een carnavalsfuif in Zichem op 6 maart. Dat meldt het Leuvense parket. De man werd afgelopen donderdag opgepakt en vrijdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die plaatste hem onder aanhoudingsbevel. De twintiger ontkent dat hij de vrouw zou verkracht hebben. Hij verschijnt dinsdag voor de raadkamer.

De feiten vonden op woensdag 6 maart plaats, tussen 3.30 uur en 5 uur. De 55-jarige vrouw was die avond aanwezig op een carnavalsfuif op de Markt in Zichem en was te voet op weg naar huis toen ze langs de openbare weg in Ter Elzen overvallen en verkracht werd.

De vrouw meldde zich meteen bij de politiemensen die toezicht hielden op het carnavalsgebeuren op de Markt en de lokale politie van Demerdal-DSZ startte onmiddellijk een uitgebreid onderzoek. Daarbij werden verschillende getuigen verhoord en beelden van bewakingscamera’s uit de omgeving geanalyseerd.

Eén en ander leidde vorige week tot de identificatie van een verdachte. Vorige week donderdag viel de politie binnen bij de 26-jarige man, die in Scherpenheuvel-Zichel woonde, en pakte hem op. Hij werd op vrijdag 15 maart 2019 verhoord door de politie en voorgeleid bij de onderzoeksrechter. De verdachte ontkende dat hij de vrouw zou verkracht hebben, maar werd door de onderzoeksrechter in verdenking gesteld en onder aanhoudingsbevel geplaatst. Hij verschijnt morgen/dinsdag voor de raadkamer.