Schietpartij in tram in Utrecht: meerdere mensen neergeschoten, antiterreureenheid rukt uit

In het Nederlandse Utrecht zijn bij een schietpartij op het 24 Oktoberplein meerdere gewonden gevallen. Ze werden door één of meerdere daders neergeschoten in een tram. De antiterreureenheid is uitgerukt en het hele plein is afgezet.

Het incident deed zich maandagvoormiddag voor in een tram op het 24 Oktoberplein in Utrecht. Daar zou een persoon - of volgens getuigen meerdere personen - een wapen getrokken hebben en op meerdere mensen geschoten hebben. Daarbij vielen meerdere gewonden, aldus de politie, die ook meldt dat de dader of daders is/zijn kunnen ontkomen.

Buurtbewoner Jimmy de Koster zag het gebeuren, zegt hij aan RTV Utrecht. “Ik kwam van mijn werk en aan de stoplichten op het plein zag ik een vrouw liggen. Ik denk dat ze tussen de 20 en 35 jaar oud is. Op dat moment hoorde ik drie geweerschoten. Vier man liepen heel hard naar haar toe en ze probeerden haar weg te slepen. Toen hoorde ik weer schoten en die gasten laten die vrouw weer los. Chaos.”

De antiterreureenheid is ter plaatse, net als meerdere trauma- en politiehelikopters. De ruime omgeving is afgezet en het tramverkeer is stilgelegd. De tram in kwestie staat stil op het plein.

Schietincident op het #24oktoberplein. Meerdere gewonden gemeld. Hulpverlening gestart, meer informatie volgt z.s.m. Volg berichtgeving via @politieutrecht — Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) 18 maart 2019

BREEK - Volgens getuigen heeft een man in een tram op weg naar Utrecht CS een wapen getrokken en meerdere personen neergeschoten. Hulpdiensten massaal aanwezig en bezig met eerste hulp in de tram. pic.twitter.com/eQOWF2e5Ze — Yelle Tieleman (@YelleTieleman) 18 maart 2019