Imam en held van aanslag op moskeeën keren eerste keer terug voor emotionele herdenking: “We moeten voort met ons leven”

De imam die levens redde door de politie te bellen zodra hij Brenton Tarrant (28) met zijn wapen zag aankomen aan de moskee in Linwood, is samen met de man die de terrorist wegjoeg teruggekeerd naar de moskee waar het tweede deel van het bloedbad zich afgespeeld heeft. Het werd een emotionele herdenking, met een spirituele reiniging.

Met tranen in de ogen stonden ze te kijken naar de herdenking aan de moskee in Linwood. Voor imam Abdul Lateef Zirullah, beter bekend als broeder Lateef, en de Australiër Abdul Aziz was het maandag de eerste keer dat ze terugkeerden nadat Brenton Tarrant (28) er vrijdag een bloedbad had aangericht. De Australiër schoot er acht mensen dood, nadat hij in de nabijgelegen Al-Noormoskee iets eerder al 42 biddende moslims gedood had.

De twee groeiden die dag uit tot de helden van Linwood. Aziz was diegene die de terrorist kon ontwapenen en op de vlucht deed slaan, broeder Lateef stond buiten toen Tarrant arriveerde, waarschuwde de aanwezigen en belde de politie. Door hun ingrijpen konden meerdere mensenlevens gered worden.

LEES OOK. Abdul Aziz, de held van Christchurch die erin slaagde de terrorist uit de tweede moskee te verjagen

Het was dan ook een emotioneel moment voor de twee toen ze de stilaan indrukwekkende berg bloemen zagen die gelegd is aan de moskee. “Ik zag hem van buiten door het raam”, vertelt Lateef bij Daily Mail over de gitzwarte dag. “Eerst dacht ik dat hij misschien een agent was, maar toen zag ik dode mensen op de grond liggen. Hij riep naar me, maar ik begreep niet wat. Ik wist dat er iets moest gebeuren.” Aziz zag het en viel Tarrant vervolgens aan.

“Ik ben enorm blij dat deze plaats spiritueel gereinigd wordt. Het is belangrijk. Op die manier willen we al het slechte weg verdrijven. De levenden moeten verder kunnen met hun leven. Ook wij moeten dat doen.”