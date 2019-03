Dreigingsniveau in provincie Utrecht naar hoogste niveau, Crisiscentrum in ons land volgt situatie op de voet

Het dreigingsniveau in de Nederlandse provincie Utrecht is maandag naar het niveau 5, het allerhoogste niveau, gebracht. Dit heeft de NCTV meegedeeld. Deze maatregel is voor het eerst van kracht, weet RTL Nieuws. Het niveau blijft tot minstens 18.00 uur van kracht.

De Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV) bevestigt dat de dader voortvluchtig is. Volgens topman Pieter-Jaap Aalbersberg wordt een terroristisch motief niet uitgesloten. De informatie is nog niet volledig, tweet hij.

Vanwege de schietpartij in Utrecht houden agenten in Rotterdam “uit voorzorg” extra toezicht op stations en bij moskeeën in en rond de Maasstad, zegt de politie.

De marechaussee, de op militaire leest geschoeide politie, heeft maandag “verhoogde waakzaamheid” op de Amsterdamse luchthaven Schiphol. “We zijn nog alerter. Dat houdt in dat er zichtbare en onzichtbare maatregelen zijn. Zichtbaar kan betekenen dat je meer mensen op de terminal rond ziet lopen. Over bewapening van die mensen doen we geen uitspraken”, aldus een woordvoerder van de defensietak, die gaat over de veiligheid van plekken als Schiphol.

De Nederlandse premier Mark Rutte heeft coalitie-overleg afgezegd door deze schietpartij. Volgens een woordvoerder gaat hij naar zijn kantoor in het Torentje om zich op de hoogte te laten stellen over de situatie.

Crisiscentrum volgt op

Het crisiscentrum in ons land volgt de situatie “minuut per minuut” op. “Het is nog te vroeg om concreet acties of maatregelen te nemen”, laat een woordvoerder weten.

Het crisiscentrum verzamelt momenteel zoveel mogelijk informatie en zal de situatie vervolgens met verschillende actoren bespreken, zoals het orgaan voor de dreigingsanalyse OCAD en de federale politie.