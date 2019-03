Ine Van Wymersch legt eed af als procureur des konings: “U bent de juiste persoon op de juiste plaats”

Brussel - Maandagochtend heeft Ine Van Wymersch, bij het brede publiek jarenlang bekend als woordvoerster van het Brusselse parket, de eed afgelegd als procureur des konings bij het parket Halle-Vilvoorde.

Een korte plechtigheid was het voor de burgerlijke kamer van het Brusselse hof van beroep. Maar voor Ine Van Wymersch is het een grote stap in haar loopbaan. Waarom uitgerekend zij de leiding in handen heeft gekregen van het parket Halle-Vilvoorde, vatte de voorzitster van het hof in één zin samen: “U bent de juiste persoon op de juiste plaats.”

“Uw capaciteit om op moeilijkheden te anticiperen, uw zeer grote beschikbaarheid en flexibiliteit, uw gedrevenheid, loyaliteit, collegialiteit, uw zin voor realiteit en uw besef dat justitie ten dienste moet staan van de burger maken van u de geknipte persoon voor deze opdracht.”

Ine Van Wymersch beseft best dat er nog heel wat werk aan de winkel is om de zaken binnen het gebied dat tot haar bevoegdheid behoort, gesmeerd te doen lopen. “Wij moeten korter op de bal spelen wat jeugdcriminaliteit betreft, omdat wij merken dat heel wat draaideurcriminelen reeds als minderjarigen het verkeerde pad zijn opgegaan. Wij moeten ook meer kennis vergaren over wie, wat waar actief is in het wereldje op zich dat de luchthaven van Zaventem is. Pas dan kunnen wij een betere taakverdeling en samenwerking tussen de verschillende politiediensten nastreven. Het scenario voor het geval zich opnieuw een aanslag zou voordoen, ligt klaar, maar de dagelijkse criminaliteit op en rond de luchthaven kennen wij nog te weinig.”

