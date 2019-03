Dreigen met aanslag op Centraal Station Antwerpen was “een grap”

Antwerpen - De Antwerpse veiligheidsdiensten hebben een 24-jarige man uit Zwijndrecht opgepakt omdat hij dit weekend had gedreigd met een aanslag op het Centraal Station van Antwerpen. Het bleek uiteindelijk om een grap te gaan, waarbij de verdachte zijn “dom gedrag” toegaf aan de speurders, aldus het Antwerpse parket.

De twintiger postte vrijdag op internet een bericht waarin hij dreigde met een aanslag met automatische wapens. Hij wou zich naar eigen zeggen “wreken voor al zijn onschuldige moslimbroeders”, die bij de aanslag in Christchurch in Nieuw-Zeeland vielen, waarbij hij ook een foto van het Antwerpse Centraal Station zette. Daaronder had hij in het Arabisch “Allahoe Akbar” geschreven.

Het bericht deed bij de veiligheidsdiensten alle alarmen afgaan, wat tot een grootschalige onderzoek leidde. “Vrijdag rond middernacht kon de man geïdentificeerd worden. Zaterdagochtend is hij gearresteerd, en in de loop van zaterdag voor de onderzoeksrechter geleid”, aldus de woordvoerder van het Antwerpse parket. De onderzoeksrechter heeft de man – die meteen toegaf dat het om een uit de hand gelopen grap ging – “onder zeer strenge voorwaarden weer vrijgelaten.”

Het parket beklemtoont zwaar te tillen aan de feiten, “omdat ze voor een onnodig onveiligheidsgevoel zorgen.”