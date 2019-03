Vrouw zat op tram in Utrecht waar dader toesloeg: “Een man stond op en begon te schieten. Hij mikte op mensen op bankjes”

In Utrecht wordt nog een klopjacht gehouden naar een schutter die op het 24 Oktoberplein het vuur opende op een tram. Er zou al één dode gevallen zijn en meerdere gewonden. “Een man stond op en begon te schieten”, zegt een eerste getuigen.

Een getuige van de schietpartij zegt tegen NRC dat een man opstond en “met een groot pistool” om zich heen begon te schieten. “Ik zat achterin de tram. Hij schoot om zich heen, maar leek te mikken op mensen die op de bankjes zaten, iedereen dook weg”, stelt de vrouw die anoniem wil blijven. “De conducteur kreeg de deuren niet meteen open. Twee jongens naast me trapten daarop een raam in, waardoor ik naar buiten ben gevlucht. Meer mensen deden dat.”

Verslaggevers ter plaatse melden dat een vrouw met een schotwond in de borst werd afgevoerd. Er zouden ook twee mensen op straat gereanimeerd zijn en nog een derde in de tram zelf. Volgens officiële berichten viel er al één dode.

“Ik zag een vrouw liggen”

Een getuige doet verslag tegenover RTV Utrecht: “Ik kwam van m’n werk vandaan toen het gebeurde. Ik sta bij de stoplichten op het 24 Oktoberplein en ik zie een vrouw liggen, ik denk dat ze tussen de 20 en 35 jaar oud is. Op dat moment hoorde ik drie keer pang pang pang. Vier man liepen heel hard naar haar toe en ze probeerden haar weg te slepen en toen hoorde ik weer pang pang pang en die gasten laten die vrouw weer los. Hele chaos daar.”

Sommige getuigen spreken over mogelijk vier daders, maar dat kan de politie momenteel nog niet bevestigen. Politiewoordvoerder Bernard Jens van de politie in Utrecht zegt in een eerste reactie dat het onduidelijk is hoe de schutter is gevlucht: in een auto of op een andere wijze. “We proberen zo snel mogelijk overzicht te krijgen in deze toch wel hectische situatie.” Wel wordt er opgeroepen op de Nederlandse radio om uit te kijken naar een rode Renault Clio.

Scholen, treinstations en de luchthavens worden nu extra beschermd, in heel het land is extra bewaking ingezet. De regering verhoogde het terreurniveau naar niveau 5, het hoogst mogelijke niveau, tot minstens 18 uur vanavond. Dat betekent dat ze niet kunnen uitsluiten dat er nog een aanslag plaats kan vinden.