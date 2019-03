De grote ‘wat weet u van de reguliere competitie van de Jupiler Pro League’-quiz

Ziezo: de reguliere competitie van de Jupiler Pro League zit erop. Het perfecte moment dus om de interessantste cijfers in een quiz te gieten. Wij schotelen u 200keer een top-5 in een deelklassement voor, aan u om de juiste speler/club aan te duiden. Veel succes!

Wie speler beging het meeste overtredingen?

Wie speler was het vaakst het slachtoffer van een overtreding?

Wie probeerde het meeste doorsteekpasses?

Wie won het meeste duels?

Wie speler beproefde het vaakst zijn geluk met een schot op doel?

Welke doelman verrichte de meeste reddingen?

Wie speler trof het vaakst het doelhout?

Wie liep het vaakst buitenspel?

Wie won het vaakst zijn kopduels?

Wie scoorde het vaakst van buiten de zestien?

Wie scoorde het vaakst met het hoofd?

Welke ploeg beging het meeste overtredingen?

Welke ploeg hanteerde het vaakst de lange bal?

Negen goals puurde Genk uit hoekschoppen. Wie deed even goed?

Welke ploeg had het minste de bal?

Welke ploeg zette het meeste strafschoppen om?

Lokeren slikte 7 goals uit corners. Wie deed even slecht als de rode lantaarn?

Welke club verzamelde het minste clean sheets?

Welke ploeg kreeg het vaakst rood?

Welke ploeg had het meeste balbezit?

Wie had de oudste ploeg in de competitie?