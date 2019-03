Twitterrelletje over kindertekening van Ginette voor Dries Van Langenhove: “Gast, gij hebt dat zelf getekend”

Een kindertekening van “een persoon die haar inspireert”. Een Tweet van Vlaams Belang-lijsttrekker Dries Van Langenhove zorgde maandag voor nogal wat hilariteit op Twitter. Fake news, beweren sommigen: “Gast, gij hebt dat zelf getekend.” Van Langenhove beweert van niet.

Ginette kreeg van de juf de opdracht om een tekening te maken van een persoon die haar inspireert. Ginette kan alvast mooier tekenen dan ik! pic.twitter.com/NjKVm384e7 — Dries Van Langenhove (@DVanLangenhove) 17 maart 2019

“Ginette kreeg van de juf de opdracht om een tekening te maken van een persoon die haar inspireert. Ginette kan alvast mooier tekenen dan ik!” De bewuste tekening toont Van Langenhove, in het blauwe T-shirt van Schild & Vrienden, een kleuter, twee hartjes en een Vlaamse Leeuw. De tweet leidde op Twitter tot nogal wat reacties. Veel likes, maar ook veel hoongelach. Fake news, klonk het. Want een kind kan nooit zo goed een Vlaamse Leeuw tekenen, laat staan het logo van Schild & Vrienden. En: er is de voorbije tien jaar amper één iemand met de naam Ginette geboren. Opmerkelijk ook, aangezien de Vlaams Belanger de post online zette enkele uren nadat Theo Francken hetzelfde deed met een tekening van zijn dochter Erin over Saint Patrick’s Day.

Van Langenhove reageerde maandagmiddag op de beschuldigingen door het ‘oorspronkelijke’ bericht ook online te zetten. De afzender vraagt Van Langenhove daarin om de tekening van zijn nichtje te delen.