Kennedytunnel terug vrij in beide richtingen na ongevallen

Antwerpen - De Kennedytunnel in Antwerpen is opnieuw vrij in beide richtingen. “De twee ongevallen gebeurden bijna gelijktijdig, even voor half één ’s middags”, aldus Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeercentrum. De weg is nu vrij, maar er zijn nog steeds vertragingen.

Richting Nederland botsten drie vrachtwagens en één personenwagen in de Kennedytunnel. Daar was slechts één van de drie rijstroken beschikbaar, rond half twee werd de weg er vrijgegeven. “Er vielen gelukkig geen gewonden, maar één vrachtwagen moet wel getakeld worden”, vertelde Peter Bruyninckx.

Richting Gent gebeurden twee ongevallen. “Eerst tussen twee auto’s, een bestelwagen en een motorrijder, maar dat ongeval kon snel afgehandeld worden”, legt Peter Bruyninckx uit. In de staart van de daaropvolgende file botsten echter twee vrachtwagens en één auto. “De bestuurder van de wagen zit gekneld tussen beide vrachtwagens en moet door de hulpdiensten bevrijd worden.”

Het Vlaams Verkeerscentrum liet weten dat de Liefkenshoektunnel tolvrij werd gemaakt in beide richtingen, maar hief die maatregel terug op om 14.25 uur. Verkeer op lange afstand tussen Gent en Hasselt rijdt best om via Brussel, in beide richtingen. Op de E17 staat er file van voor het parkeerterrein in Kruibeke, op de Antwerpse Ring is het aanschuiven van Merksem. Het verkeer schuift ook aan van bij Wommelgem op de E313.

Het verkeer is volledig stilgevallen op #R1 en #E17 bij de #Kennedytunnel. In de tunnel is er in beide richting een ongeval gebeurd met meerdere voertuigen. Vermijd de zone en rij in beide richtingen om via #R2 en de TOLVRIJE #Liefkenshoektunnel. Hinder kan nog tijd duren! pic.twitter.com/q2UJqqW4Na — Peter Bruyninckx (@PeterBruyninckx) March 18, 2019

Foto: bfm