Politie verspreidt foto van verdachte van schietpartij Utrecht: “Benader hem niet”

De politie van Utrecht vraagt op Twitter om uit te kijken naar de 37-jarige Gökman Tanis. De in Turkije geboren man wordt gezocht naar aanleiding van het schietincident op de tram maandagvoormiddag.

“Benader hem niet zelf maar bel direct de opsporingstiplijn 0800-6070”, voegt de politie er in een tweet aan toe. De verdachte is vermoedelijk de man die maandagvoormiddag op een tram in Utrecht een wapen getrokken heeft en vervolgens op meerdere mensen gevuurd heeft. De politie houdt momenteel een klopjacht in de hoop hem te vinden.

De politie vraagt u uit te kijken naar de 37-jarige Gökman Tanis (geboren in Turkije) in verband met het incident vanmorgen aan het #24oktoberplein in Utrecht.

Benader hem niet zelf maar bel direct de opsporingstiplijn 0800-6070 pic.twitter.com/QZ88s3Wl0k — Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) 18 maart 2019

Over de achtergrond van Tanis is nog niets bekend.