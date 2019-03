KALENDER PLAY-OFF 1. Standard en Antwerp trappen op 29 maart play-off I op gang, eerste clash tussen Genk en Club Brugge op speeldag 4

In Tubeke zijn de kalenders van Play-off 1 en 2A/B bekendgemaakt. Op de eerste speeldag krijgen we meteen met een clash tussen Club Brugge en Gent. Genk ontvangt dan Anderlecht. Het eerste treffen tussen nummers één en twee Genk en Club Brugge vindt plaats op speeldag vier in Genk, op speeldag acht volgt de terugmatch.