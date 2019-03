Kapitein Siebe Schrijvers blikt ontspannen vooruit op EK U21: “Met dit hecht team is veel mogelijk”

Clabecq / Oisquercq / Saintes / Tubize - Siebe Schrijvers, kapitein van de Belgische beloften, keek maandag in het nationale trainingscentrum in Tubeke een eerste keer vooruit naar het EK voor beloften, van 16 tot 30 juni in Italië en San Marino. Schrijvers toonde zich op zijn hoede voor de opponenten in de groepsfase, maar bleef wel ambitieus. “Het doel is natuurlijk de poulefase te overleven. Nadien willen we zover mogelijk geraken”, liet de 22-jarige Limburger van Club Brugge optekenen.

De jonge Duivels treffen op het EK in groep A achtereenvolgens Polen, Spanje en gastland Italië. “Een heel mooie loting”, begon Schrijvers. “Polen en Spanje kennen we nog niet zo goed. De komende dagen zal dat al veranderen, want de voorbereiding is nu echt begonnen. Italië troffen we half oktober nog in een oefenduel. We wonnen toen met 0-1, maar daar knoop ik geen conclusies aan vast. Het wordt op het EK sowieso een andere wedstrijd. Italië en Spanje zijn als twee grootste voetballanden - op papier - de favorieten. Het is in dat opzicht ook leuk om begin juni nog te oefenen tegen Frankrijk, ook een topteam. Maar wij willen natuurlijk ook die groepsfase overleven. We willen zo lang mogelijk meegaan.”

Bondscoach Johan Walem behield in zijn kern de spelersgroep die vorig jaar de kwalificatie afdwong. Een goede zaak, volgens Schrijvers. “Al zijn de plaatsjes wel erg duur”, nuanceerde hij meteen. “Er is heel veel kwaliteit. Dat zie je ook in het verhaal rond Thibault Vlietinck. Hij speelt bij ons meer dan Dion Cools, maar is er hier niet bij. Dion heeft deze ploeg al veel bijgebracht. Niettemin denk ik dat ook Thibault nog kans heeft om het EK te halen.”

Ook Anderlecht-younster Yari Verschaeren klopt met zijn prestaties hevig op de deur. “Natuurlijk is iemand als Yari Verschaeren mij ook al opgevallen”, aldus Schrijvers. “Ik begrijp dat de bondscoach hem als een potentiële EK-ganger ziet. Hij maakt een indrukwekkende ontwikkeling door en speelt als zeventienjarige sterk in een team dat het soms moeilijk heeft. Ik zou graag met hem samen spelen. Goede voetballers zijn altijd welkom.”

Schrijvers probeert als kapitein ook steeds op de hoogte te blijven van blessures binnen de groep. “Zo heb ik quasi wekelijks contact met de geblesseerden Landry Dimata en Obbi Oularé. Met dat er de voorbije weken twijfel was over het feit of hij geopereerd moest worden aan de knie, heb ik hem nog een berichtje gestuurd. De sfeer in deze groep is geweldig. Iedereen hangt aan elkaar, maar we staan ook open voor nieuwkomers. Het integreren van nieuwe jongens in deze groep loopt altijd makkelijk.”

Schrijvers kwam tot slot ook nog even terug op de 1-2 verliespartij van Club Brugge, zondag tegen Moeskroen. “Die nederlaag heb ik nog niet verteerd. We spelen misschien wel onze slechtste eerste helft van het seizoen. Na rust was het beter, maar lag de efficiëntie te laag. Het veld speelt dan natuurlijk ook niet in ons voordeel. Heel jammer. We missen een kans om dichterbij Genk te sluipen.” (belga)