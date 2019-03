Selectie Kinderrechtencommissaris hoeft niet overgedaan te worden

Brussel - De selectieprocedure voor een nieuwe Kinderrechtencommissaris kan gewoon voortgezet worden. Dat heeft het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement maandag beslist nadat er een mogelijk deontologisch probleem was gerezen. N-VA vindt dat ongehoord en gaat zich beraden of de fractie de nieuwe commissaris wel zal bekrachtigen in het parlement.

Vorige week zette het Uitgebreid Bureau de zoektocht naar een nieuwe Kinderrechtencommissaris on hold, nadat er vragen waren gerezen bij de manier waarop gewezen commissaris Bruno Vanobbergen betrokken werd bij een deel van de procedure. Selectiebureau Berenschot had Vanobbergen immers een rol gegeven bij het opstellen en het verbeteren van de schriftelijke proef.

Volgens een advies van de juridische dienst van het Vlaams Parlement ging het echter niet om onregelmatigheden. De betrokkenheid van de huidige commissaris is niet in strijd met het examenreglement.

Dat advies werd maandag gevolgd door het Uitgebreid Bureau. Enkel N-VA en Vlaams Belang waren tegen. “De nota is dan ook glashelder”, zegt Björn Rzoska van Groen. “De procedure stopzetten zou grotere problemen kunnen opleveren dan ermee door te gaan.”

Matthias Diependaele van N-VA gaat niet akkoord. “Er is dan misschien geen juridisch probleem, maar wel een deontologisch”, zegt hij. “De geloofwaardigheid van de volgende Kinderrechtencommissaris wordt gehypothekeerd door deze beslissing. Het zou veel beter zijn geweest om de procedure opnieuw van nul te beginnen, zodat er geen verdenking heerst. We zullen ons binnen de fractie beraden of we de volgende commissaris wel kunnen bekrachtigen in de plenaire vergadering.”

Groen vindt wel dat de procedure in de toekomst anders moet verlopen. “Want dit is niet voor herhaling vatbaar”, zegt Rzoska. “Het selectiebureau heeft er zich zeer makkelijk vanaf gemaakt.”

In principe ligt de weg nu open om nog voor de verkiezingen een nieuwe commissaris te kiezen uit de tien overblijvende kandidaten.