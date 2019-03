Dit weten we al van de schietpartij in Utrecht

De Nederlandse gemeente Utrecht werd maandagvoormiddag opgeschrikt door een schietpartij op een tram. Een man haalde een wapen boven en schoot willekeurig mensen neer, waarop hij vluchtte en een klopjacht gelanceerd werd. Dit weten we al.

Rond 10.45 uur haalde een man in een tram op het 24 Oktoberplein in Utrecht een geweer boven en begon hij te schieten op de mensen om hem heen. Getuigen vertelden hoe de mensen in paniek en in shock van de tram sprongen. Drie mensen overleefden het niet en negen mensen raakten gewond, waarvan drie ernstig.

De politie kwam massaal ter plaatse en kreeg bijstand van de antiterreurdienst, net als trauma- en politiehelikopters. Er kwamen ook heel wat ziekenwagens ter plaatse, waar de slachtoffers met spoed in geladen werden. De gemeente vraagt alle inwoners om binnen te blijven.

De dader kon ontkomen, mogelijk in een rode Renault Clio. De politie houdt een klopjacht op hem en is al op meerdere plaatsen binnengevallen, maar de man werd nog niet opgepakt. De verdachte die gezocht wordt, is de 37-jarige Gökman Tanis. De politie deelde een foto van hem op Twitter en vraagt mensen hem niet te benaderen maar te bellen.

De politie vraagt u uit te kijken naar de 37-jarige Gökman Tanis (geboren in Turkije) in verband met het incident vanmorgen aan het #24oktoberplein in Utrecht.

Benader hem niet zelf maar bel direct de opsporingstiplijn 0800-6070 pic.twitter.com/QZ88s3Wl0k — Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) 18 maart 2019

De schietpartij wordt beschouwd als een terreurdaad. Premier Mark Rutte had het op een persconferentie over een aanslag die “een aanval is op onze beschaving” en die bij hem “een mengeling van ongeloof en afschuw” veroorzaakte.

Na de aanslag werd alle tram- en busverkeer in Utrecht stilgelegd. Op de snelwegen zijn rijstroken vrijgemaakt voor hulpdiensten zodat die zo snel mogelijk hun werk kunnen doen.

Het dreigingsniveau in de provincie Utrecht is voor het eerst in de geschiedenis naar het allerhoogste niveau gebracht. Er is extra toezicht op moskeeën en stations, scholen en kinderopvangen houden de deuren gesloten en ook de universiteit in Utrecht is gesloten.