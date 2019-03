Belgische Syriëstrijder krijgt doodstraf in Irak

Irak heeft maandag opnieuw een Belgische Syriëstrijder ter dood veroordeeld. Het gaat om de 23-jarige Bilal Al Marchonhi uit Antwerpen. Hij werd gevangengenomen door Amerikaanse troepen bij de herovering van de Syrische stad Raqqa.

Marchonhi gaf zichzelf over en werd daarna uitgeleverd aan buurland Irak. Daar werd hij veroordeeld omdat hij deel was van Islamitische Staat. Marchonhi ontkende alle beschuldigingen voor de rechter. Maar tijdens de rechtszaak werd de aanklacht bewezen. De rechter las stukken voor uit zijn bekentenis en toonde foto’s en video’s die bewijzen dat de man wel degelijk lid was van de extreme beweging.

Hij is de tweede Belgische Syriërstrijder die in Irak de doodstraf krijgt. Tarek Jadaoun (30), beter gekend als Hamza al-Beljiki, werd in mei 2018 al veroordeeld.Buitenlandse Zaken heeft bij de Iraakse regering herhaald dat België tegen de doodstraf op Belgische burgers is gekant.