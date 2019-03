Boete van 4.000 euro voor bestuurster die voetgangster wegmaaide in Sint-Pauwels

Sint-Pauwels - De bestuurster die vorig jaar een voetgangster aanreed op een zebrapad in de Zandstraat in het Oost-Vlaamse Sint-Pauwels is veroordeeld tot een geldboete van 4.000 euro. Het slachtoffer was zwaargewond.

Het ongeval gebeurde op 15 januari kort voor 17.30 uur. Bestuurster A.V.H. reed met haar auto in de Zandstraat in de richting van Sint-Niklaas toen ze ter hoogte van de oversteekplaats voor voetgangers aan de Bagoniewijk een overstekende voetgangster niet opmerkte. De jonge vrouw werd aangereden en in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Het slachtoffer overleefde het ongeval maar draagt tot op vandaag zware fysieke gevolgen van de aanrijding. Tijdens het proces van A.V.H. maandag in de politierechtbank van Sint-Niklaas betuigde de vrouw meermaals haar spijt. “Ik vind het verschrikkelijk wat er toen is gebeurd. Het was die avond heel druk op de baan, het was donker en het regende. Ik had moeten stoppen aan het zebrapad maar ik had de voetgangster niet gezien. Na het ongeval heb ik geprobeerd om via bemiddeling contact op te nemen met het slachtoffer.”

A.V.H. was meteen na de aanrijding in shock en moest opgevangen worden in een vlakbij gelegen verzekeringskantoor. Haar advocaat benadrukte dat zijn cliënte zeer goed beseft wat ze heeft gedaan. “Ze heeft zelf ook twee jonge dochters”, pleitte de raadsman. “Dit ongeval heeft ze nooit gewild. Dat wou ze vandaag tijdens haar proces ook zelf nog eens benadrukken aan het slachtoffer en haar familie, maar niemand is aanwezig.”

Op het moment van de aanrijding reed A.V.H. volgens een getuige aan ‘een gematigde snelheid’. In elk geval trager dan de op dat moment toegestane snelheid van 70 kilometer per uur, zo bleek. De politierechter veroordeelde A.V.H. tot een geldboete van 4.000 euro. Hij wees de vrouw wel op de zeer zware verwondingen van het slachtoffer en het feit dat het ongeval nog een pak erger had kunnen aflopen. De schadevergoeding die betaald zal moeten worden aan het slachtoffer maakt deel uit van het burgerlijke luik van het proces.