Koersdirecteur verdedigt zich na dodelijke val van jonge renner: “Politie vond seingever op die plek niet nodig”

“We hadden overal seingevers. Maar op die plek vond de politie het niet nodig”. Dat zegt organiserend koersdirecteur Gerard Verbrugghe over het fatale ongeval in Dottenijs organiseerde waarbij wielrenner Stef Loos (19) het leven liet. Omdat er niemand aangaf dat ze naar rechts moesten, reed de groep van Loos rechtdoor en raakten ze zo van het parcours af. Voor iemand het door had, knalden de renners een kilometer verder op een bestelwagen die van rechts kwam.

“Die arme jongen. Dit is heel erg, voor die ouders en iedereen. Ik ben er kapot van”. De ervaren Gerard Verbrugghe was de koersdirecteur die de wedstrijd Mémorial Alfred Gadenne, een koers in lijn met enkele plaatselijke ronden, in Dottenijs in goede banen moest leiden. De groep was in drieën gesplitst toen ze een brug over de snelweg overstaken. “Na de brug moesten we naar rechts, een klein baantje in”. Er stonden daar twee blauwe pijltjes die dat aangaven. “Wij reden op kop in de auto van de koersdirectie. Nu, ik moet eerlijk toegeven dat we de pijltjes ook niet gezien hadden en even rechtdoor reden. Een moment van onoplettendheid maar we keerden snel genoeg terug om nog voor de eerste groep het parcours op te kunnen”.

De tweede groep draaide zonder problemen rechtsaf. Maar de derde groep, waarin Stef Loos zat, reed ook rechtdoor met het dodelijke ongeval tot gevolg. “Er stond inderdaad geen seingever. Wij leveren de seingevers en de politie stelt ze op. Op die plek vonden ze het niet nodig. Ik begrijp dat iedereen zich nu afvraagt waarom men daar geen man voorzien heeft. Tja. Omdat daar eigenlijk geen conflictsituatie is, er is geen kruisend verkeer. De renners moeten rechtsaf”.

De man geeft wel toe dat het parcours op die manier niet helemaal afgesloten is en tegenliggers zo het parcours op kunnen. “Maar dan nog is er altijd de rode vlag vooraan en de groene achteraan. Als je de rode vlag ziet, mag je niet het parcours op voor de groene gepasseerd is”. Ook dat was hier een probleem. “Er was een minuut tijd tussen groep twee en drie”. Als in die periode een tegenligger passeert en hij ziet de rode vlag niet, rijdt hij zo het parcours op. “Inderdaad. Daar zijn ook regels rond. Er moet in zo’n situaties een auto van de koersdirectie postvatten voor de groep die achterop lag. Dat is hier niet gebeurd om dat zoiets pas voorzien is wanneer de achterstand meer dan twee en een halve minuut is. De achterstand van het peloton van Stef Loos was minder dan een minuut”.

De lokale politie van Doornik wou niet reageren en verwijst naar het parket.