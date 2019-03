Moeder van Christchurch-terrorist: “Ik ben gedegouteerd door wat mijn zoon heeft gedaan”

Sharon Tarrant, de moeder van de dolgedraaide terrorist die vijftig mensen doodschoot in een moskee in het Nieuw-Zeelandse Christchurch, heeft gesproken. “Ik ben gedegouteerd door wat mijn zoon heeft gedaan.”

De politie van New South Wales in Australië heeft het afgelopen weekend huiszoekingen uitgevoerd in het huis waar Brenton Tarrant woonde voordat hij naar Nieuw-Zeeland verhuisde, en in zijn ouderlijke huis. Tegelijk hebben ze zijn moeder Sharon en haar vriend ondergebracht in een andere woonst op een geheim adres, om hen te beschermen tegen mogelijke vergeldingsacties, schrijven Australische nieuwswebsite

Het ouderlijke huis van Brenton Tarrant Foto: Photo News

Bij het naar buiten gaan sprak Sharon Tarrant heel even met enkele journalisten, die haar opwachtten. “Ik ben het kapot van. Ik begrijp echt niet wat mijn zoon heeft bezield. Dit is niet de manier waarop ik hem heb opgevoed. Ik ben gedegouteerd door wat Brenton heeft gedaan.”

Ook zijn 81-jarige grootmoeder Marie Fitzgerald sprak met enkele Australische media. “De kleine Brenton zoals ik hem ken is niet die moordende gek die in Christchurch op die mensen heeft geschoten. Toen hij nog in Australië woonde, was hij helemaal zo niet. Ik heb hem nooit horen schelden over vreemdelingen of wat dan ook. Hij moet die ideeën pas in Nieuw-Zeeland hebben opgedaan. Het is duidelijk dat hij helemaal gek is geworden.”