Jack the Ripper na 130 jaar ontmaskerd? DNA-onderzoek duidt kapper aan als seriemoordenaar

Een van de meest beruchte moordenaars uit de geschiedenis is alsnog ontmaskerd. Dat beweren althans twee wetenschappers, die met de hulp van DNA de identiteit van Jack the Ripper zouden hebben ontdekt, de seriemoordenaar die in 1888 in de Londense wijk Whitechapel minstens vijf vrouwen vermoordde en verminkte.