Slechts één Vlaming op shortlist Libris 2019

Johan de Boose is met zijn jongste roman “Het Vloekhout” de enige Vlaming die dit jaar een kans maakt op Libris-literatuurlijst. Maandag reduceerde de jury de longlist tot een shortlist met nog zes kandidaten. De drie andere Vlaamse kandidaten -Charles Ducal, Peter Terrin en Peter Verhelst- vielen af. De vijf resterende Nederlandse auteurs zijn Jan van Aken (“De ommegang”), Rob van Essen (“De goede zoon”), Esther Gerritsen (“De trooster”), Bregje Hofstede (“Drift”) en Ilja Leonard Pfeiffer (“Grand Hotel Europa”).

De Libris Literatuurprijs, goed voor 50.000 euro, wordt toegekend aan de auteur van de beste oorspronkelijk Nederlandstalige roman van het afgelopen jaar. Vorig jaar ging de prijs naar “Wees onzichtbaar” van Murat Isik. Voorzitter van de jury dit jaar is gewezen Nederlands minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Jet Bussemaker. Zij maakt de winnaar bekend op 6 mei in het Amstel Hotel, live in Nieuwsuur op NPO2.