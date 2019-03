Nog meer kopzorgen voor de Rode Duivels: Mousa Dembélé en Thomas Meunier ontbreken, ook Romelu Lukaku traint niet

Clabecq / Oisquercq / Saintes / Tubize - Mousa Dembélé en Thomas Meunier ontbraken maandag bij de eerste training van de Rode Duivels, ter voorbereiding op het eerste EK-kwalificatieduel tegen Rusland (donderdag in Brussel). Het duo is niet afgereisd naar Tubeke. Later op de avond zal de Belgische voetbalbond meer informatie geven over beide spelers.

Romelu Lukaku gaf eveneens forfait voor de eerste training. De spits van Manchester United kampt met een voetblessure. Zijn aantreden donderdag is zeer twijfelachtig. Thomas Vermaelen, die eveneens twijfelachtig was, trainde wel mee.

“Mousa Dembélé en Thomas Meunier reisden vandaag niet naar Tubeke. Beiden zijn afwezig door een blessure”, luidde de tweet van het account van de Rode Duivels.

Dembélé speelde sinds zijn transfer naar het Chinese Guangzhou R&F alles in de Chinese Super League, maar kampt met pijn aan de enkel. Thomas Meunier blesseerde zich zondagavond in de topper van de Franse competitie tussen PSG en Marseille (3-1) al tijdens de eerste helft. Hij werd meteen gewisseld, maar over de aard van zijn blessure is nog niets bekend.

Eerder haakten ook Axel Witsel (adductoren), Vincent Kompany (spierblessure) en Kevin De Bruyne (hamstrings) al af met blessures.