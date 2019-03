Van titelambities lijkt bij Anderlecht geen sprake: “We moeten realistisch zijn” (al is er de hoop door titel van 2014)

Brussel - RSC Anderlecht start de play-offs zaterdag 30 maart op verplaatsing bij leider Racing Genk. “We kunnen de kloof dus meteen tot drie punten verkleinen”, verklaarde teammanager Gunter Van Handenhoven. “Het kan natuurlijk negen punten worden ook...”

“Of het een goede zaak is om bij de leider te beginnen, zullen we pas achteraf weten. Het is moeilijk om daar nu iets over te zeggen. Alleszins zullen we er meteen moeten staan. Beslissend zal het nog niet zijn, maar het is duidelijk dat je je met een achterstand van zes punten niet veel misstappen kan veroorloven.”

Anderlecht beleeft een moeilijk seizoen en sloot de reguliere competitie pas als vierde af. “Het doel was ons te plaatsen voor Play-off I. We hebben daar enkele finales voor moeten spelen. Vanaf nu wordt elke match een finale. We gaan elke match voluit gaan. Druk is er bij Anderlecht altijd, maar we gaan niet over de titel spreken. We moeten realistisch zijn, een Europees ticket is wel een uitgesproken doel. Zelden wint een club met een grote achterstand toch nog het kampioenschap, maar het is ons wel al eens gelukt, met Besnik Hasi in 2014. We moeten gewoon proberen zo veel mogelijk matchen te winnen.”

Sterkhouders Adrien Trebel en Landry Dimata zijn voorlopig nog buiten strijd. “Maar allebei zijn ze op de goede weg. Ik hoop hen in de play-offs nog aan het werk te zien.”

