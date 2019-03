De machtigste man van het parlement die premier May nog verder in het nauw drijft

John Bercow heeft er nog wat vijanden bij. Maandag maakte hij als voorzitter van het Britse parlement duidelijk dat er geen nieuwe stemming kan komen over de Brexit-deal. Dat is een serieuze streep door de rekening van premier May, die nog hoopte op een ultieme overwinning. Met zijn lijnrechte beslissingen is Bercow wel vaker de kop van Jut. De machtigste man van het parlement trekt er zich niets van aan.