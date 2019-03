Dembélé definitief out, Meunier hoogst twijfelachtig

De middenvelders vallen bij bosjes bij de Rode Duivels. Na Axel Witsel en Kevin De Bruyne haakt nu ook Mousa Dembélé definitief af voor de kwalificatieduels tegen Rusland en Cyprus. Thomas Meunier, vorig weekend geblesseerd uitgevallen bij PSG, is hoogst twijfelachtig. Beiden ontbraken deze namiddag op training bij de Rode Duivels.

Ook Romelu Lukaku gaf forfait voor de eerste training, maar de spits is wel afgereisd naar Tubeke. De spits van Manchester United kampt met een voetblessure en onderging deze namiddag een onderzoek in het ziekenhuis. Achter zijn aantreden donderdag staat een vraagteken. Thomas Vermaelen, die eveneens twijfelachtig was, trainde wel mee.

Dembélé heeft nog te veel last aan de enkel waarop Martinez besliste hem niet van China te laten overkomen. Thomas Meunier zit nu nog in Parijs.

“Mousa Dembélé en Thomas Meunier reisden vandaag niet naar Tubeke. Beiden zijn afwezig door een blessure”, liet de bond weten via een bericht op Twitter.

Dembélé speelde sinds zijn transfer naar het Chinese Guangzhou R&F alles in de Chinese Super League, maar kampt met pijn aan de enkel. Thomas Meunier blesseerde zich zondagavond in de topper van de Franse competitie tussen PSG en Marseille (3-1) al tijdens de eerste helft. Hij werd meteen gewisseld, maar over de aard van zijn blessure is nog niets bekend.

Eerder haakten ook Axel Witsel (adductoren), Vincent Kompany (spierblessure) en Kevin De Bruyne (hamstrings) al af met blessures.