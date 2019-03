“Teleurgesteld” Genk reageert fors op Pozuelo-pop en vuurwerk van supporters: “We hopen dit nooit meer te zien”

Alejandro Pozuelo speelde zondagavond niet mee tegen Zulte Waregem (3-3) in wat zijn laatste wedstrijd voor Genk had moeten worden. Een aantal Genkse “fans” hadden de transfer van de Spanjaard naar Toronto blijkbaar nog altijd niet verteerd, want tijdens de match werd vanuit het bezoekersvak een opblaaspop met een truitje van Pozuelo symbolisch met een strop om de nek opgehangen. Genk reageert maandag fors.

Na enkele minuten werd de pop weggehaald door stewards. “Gisteren in Waregem eindigden we het regulier seizoen als nummer 1”, klinkt het bij de competitieleider. “We zijn trots op onze supporters die weer massaal achter de ploeg stonden aan de andere kant van het land. We zijn ook trots op onze staf en spelers. Laat Play-off 1 maar komen. Ook de jongens die tot nu wat minder speelminuten maakten toonden gisteren dat ze klaar zijn voor de strijd.”

“Maar we zijn als club ook teleurgesteld”, aldus Genk. “Vuurwerk is verboden in de Belgische voetbalstadions, het zorgt voor hinder en vooral: het is levensgevaarlijk. Gisteren werd er weer vuurwerk afgestoken in het bezoekersvak. Resultaat? Vertraging op het veld, een boete voor de club, een stadionverbod voor enkele supporters en het imago van KRC Genk besmeurd. Als club gaan we hierover opnieuw in overleg met onze supporters met de hulp van het OSV. Want vuurwerk in het stadion, daar winnen we niets mee, dat moet eruit.”

Een aantal fans van @KRCGenkofficial heeft het vertrek van Pozuelo duidelijk nog niet verteerd. Gaat dit er niet ver over...? pic.twitter.com/mzAU2VEv8a — Play Sports (@playsports) 17 maart 2019

“De tifo vóór de wedstrijd in Waregem was prachtig, onze trein op de rails, er zijn weinig supporters in België die dat klaarkrijgen. Wat er daarna met een pop in het shirt van Pozuelo gebeurde is totaal onaanvaardbaar en hopen we nooit meer te zien. Wij zijn KRC Genk. Wij zijn bontblauw, maken sterker, willen winnen, maar niet ten koste van onze club”, stellen de Limburgers fors.