Meer softdrinks, minder pilsbieren in horeca

De verkochte volumes in de horeca zijn vorig jaar met 0,2 procent gestegen ten opzichte van 2017. Dat blijkt maandag uit cijfers van de Federatie van Belgische Drankenhandelaars (FEBED). Het zijn vooral softdrinks (+2,7 procent) en waters (+1,6 procent) die het meest voordeel gehaald hebben uit het goede weer vorig jaar. Bieren kenden een lichte daling (-1,5 procent).

Uit de cijfers van 2018 blijkt dat pilsbieren achteruitgaan met 1,8 procent, terwijl de zware speciale bieren met 2,1 procent stijgen. Binnen het biersegment is de stijging het grootst (+13,1 procent) bij de niet-alcoholische bieren, alhoewel het volume nog beperkt is. Binnen de softdrinks zijn het limonades (+4,7 procent) en Iced Teas (+4,5 procent) die het sterkst stijgen. Ook cola’s kennen een groei van 2,3 procent, die vooral toe te schrijven is aan de light-varianten. Het zijn niet-bruisende waters die de grootste groei (+2,1 procent) kennen binnen het watersegment.