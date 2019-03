De man die verdacht wordt van de schietpartij op een tram in Utrecht, is opgepakt. De Nederlandse politie kon de verdachte inrekenen na een inval aan de Oudenoord in Utrecht. Het moment waarop de 37-jarige man van Turkse afkomst door de politie wordt gearresteerd en wordt weggebracht, werd gefilmd door een buurtbewoner. De verdachte zit voorlopig in hechtenis voor doodslag met een terroristisch motief.