Beschuldigingen van seksueel misbruik van VN-personeel toegenomen

De beschuldigingen van seksueel misbruik tegenover VN-personeel of partnerorganisaties zijn in 2018 gestegen. Dat blijkt uit een jaarlijks VN-rapport dat maandag is gepubliceerd. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres wees er echter op dat zaken waarbij blauwhelmen waren betrokken, zijn gedaald naar 54 vorig jaar tegen 62 in 2017 en 104 in 2016. Guterres spant zich in om gevallen van seksueel misbruik bij de Verenigde Naties uit te roeien, nadat verschillende schandalen het imago van de organisatie in de afgelopen jaren sterk hebben aangetast.

In 2018 werden 94 klachten tegen VN-personeelsleden buiten vredeshandhavingsmissies geteld, en wereldwijd 109 andere bij VN-aangesloten organisaties, zoals ngo’s die de VN-programma’s op het terrein uitvoeren. Dat laatste cijfer bedroeg in 2017 slechts 25, wat dus vorig jaar een stijging betekent die de VN deels toeschrijft aan het bewustzijn en de inspanningen om slachtoffers aan te moedigen zich te melden. Elf zaken betreffen verkrachtingen van minderjarigen, aldus het rapport.

In 2018 werden 19 gevallen van seksueel misbruik gemeld door het Wereldvoedselprogramma en zijn partnerorganisaties. Ter vergelijking, het Voedselhulpagentschap telde slechts 26 aanklachten in de afgelopen 12 jaar. Het agentschap van de Verenigde Naties voor de Vluchtelingen (UNHCR) kreeg 34 klachten binnen in 2018 tegen 19 in 2017. Unicef telde er 15 tegen 8 in het voorgaande jaar.

Wat de blauwhelmen betreft, werden de meeste beschuldigingen (74 procent) genoteerd tijdens twee vredeshandhavingsmissies in de Centraal-Afrikaanse Republiek en de Democratische Republiek Congo.

Volgens de VN-regels is het aan de regeringen van verschillende landen om actie te ondernemen tegen hun troepen die op vredesmissie zijn gestuurd en geconfronteerd worden met geloofwaardige beschuldigingen van verkrachting of aanranding. Er zijn weinig details verstrekt over de uitgevoerde onderzoeken, waarvan er vele nog lopende zijn.