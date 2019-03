Zweedse balletjes van Ikea nu ook via app te krijgen: “Om voedselverspilling tegen te gaan”

Wie niet kan wachten op Zweedse balletjes van Ikea te eten, hoeft niet meer naar een vestiging te gaan. Nu kan je de gespecialiseerde vleesjes ook via een app krijgen. Dat komt omdat het Gentse bedrijf ‘To Good to Go’ Ikea tot haar nieuwe partner mag rekenen. En dat allemaal om voedselverspilling tegen te gaan.

De Too Good to Go-app bestaat sinds een jaar in ons land en vecht tegen de voedselverspilling. Onder andere Carrefour, Exki en andere grote spelers sprongen al mee op de kar. Na een testperiode in Ikea Hasselt en Luik, zullen nu ook de andere vestigingen meedoen. “We hebben een goede testperiode achter de rug en daarom is er gezamenlijk besloten om alle Ikea-vestigingen te laten aansluiten op de app”, zegt Jonas Mallisse, de initiatiefnemer van Too Good To Go.

Opgepast: een portie kötbullar reserveren is niet mogelijk. “Als je in de buurt bent van Ikea kan je via de app kijken of er voedseloverschotten zijn. Het is Ikea die eigenlijk zelf die inschatting en prognose maakt. Wat ze net zullen overhebben is niet duidelijk. Je tekent dus in op een verrassingspakket. Dat kunnen Zweedse balletjes zijn maar dat kan ook de dagschotel zijn.” De prijs voor een verrassingspakket ligt overigens 66 procent lager dan de maaltijd in het restaurant.

Bij Ikea willen ze tegen augustus 2020 de voedseloverschotten halveren. Daarnaast wilt men 90% van alle voedselafval recycleren, composteren of omzetten tot biogas. Door onder andere aan te sluiten bij de app, willen ze die doelstellingen bereiken.