Misnoegde leverancier dumpt twee ton rotte aardappelen op oprit

Kortrijk - Een man uit Zonnebeke wordt ervan verdacht, een grote lading rottende aardappelen te hebben gedumpt op de oprit van woning in Geluwe. Hij riskeert een boete van 400 euro en een celstraf van een maand met uitstel.

De beklaagde leverde aardappelen aan Clarebout Potatoes, maar er ontstond een conflict tussen de firma en de aardappelleverancier. Op 31 augustus vorig jaar escaleerde de discussie.

“De beklaagde vond er niets beters op dan de rottende groenten bij mijn cliënt in de voortuin te dumpen. Niet minder dan twee ton rottende aardappelen”, argumenteerde de advocaat van een tussenpersoon. De leverancier ontkent echter dat hij de aardappelen dumpte op de oprit van de tussenpersoon. Ook maandag vertelde hij aan de Kortrijkse strafrechter dat hij onschuldig is, maar volgens de advocaat van de burgerlijke partij zijn er foto’s en videobeelden waarop te zien is hoe de man op zijn tractor wegrijdt. Naast een vergoeding voor de schade aan de tuin riskeert de aardappelleverancier een boete van 400 euro en een celstraf van een maand met uitstel.

Vonnis op 1 april.