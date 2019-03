Topman Warner Bros. weg om seksschandaal

De topman van film- en televisiestudio Warner Bros. Kevin Tsujihara (54) is de laan uitgestuurd. De Hollywood-prominent wordt ervan beschuldigd dat hij actrice Charlotte Kirk (26) hielp bij het verkrijgen van rollen in films in ruil voor seks.

Tsujihara, een getrouwde man met twee kinderen, zou in 2013 zijn macht als CEO van Warner Bros. misbruikt hebben om de actrice Charlotte Kirk aan rollen te helpen. Die beschuldigingen kwamen aan het licht toen het magazine Hollywood Reporter naar buiten kwam met een uitgebreid rapport over de vermoedelijke affaire tussen de twee. Honderden sms-berichten tussen de twee werden publiek gemaakt waaruit blijkt dat Tsujihara de actrice beloofde haar te introduceren aan grote mannen in de filmwereld. Kirk kreeg enkele kleine rollen, maar geraakt gefrustreerd omdat ze meer had verwacht. Dus schakelde Tsujihara een versnelling hoger en verscheen Kirk in de films How to Be Single (2016) en Ocean’s Eight (2018).

Volgens zijn baas bij WarnerMedia, de mediatak van telecomconglomeraat AT&T, is het in het belang van het bedrijf dat Tsujihara weggaat. De 54-jarige man uitte zelf in een statement dat het inderdaad de beste beslissing voor het bedrijf is dat hij opstapt. Tsujihara zou ook hebben erkend dat hij fout zat. De man stond aan het hoofd van Warner Bros. sinds 2013 en werkte al voor de studio sinds 1994. Er werd niet onmiddellijk een vervanger genoemd.

Tsujihara is een van de tientallen mannen die zijn beticht van seksueel wangedrag, nadat beschuldigingen tegen filmproducent Harvey Weinstein in 2017 leidden tot wereldwijde bekendheid van de #MeToo-beweging.