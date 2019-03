Vader van verdachte van schietpartij Utrecht zegt dat zoon “moet boeten”

De vader van de hoofdverdachte van de schietpartij in een tram in Utrecht, Gökmen T., heeft in de Turkse media gereageerd op het nieuws. Tegen het persbureau Demirören zegt hij dat zijn zoon uit zijn eerste huwelijk “ervoor moet boeten als hij de dader is”. Dat meldt het AD.

Mehmet, de vader van de in Utrecht opgepakte vermoedelijke schutter, zegt dat hij al sinds 2008 geen enkel contact meer heeft met zijn zoon. “Ik heb al 11 jaar niet meer met hem gesproken.” De verdachte van het bloedbad werd in de Turkse provincie Yozgat geboren.

Dinsdag zal de Tweede Kamer bij de start van de vergadering om 14 uur stilstaan bij de aanslag in Christchurch in Nieuw-Zeeland en de schietpartij in de tram in Utrecht. Volgens een woordvoerster zullen premier Mark Rutte en Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib bij de herdenking van de slachtoffers het woord voeren.