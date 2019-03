Gent-supporters riskeren celstraf voor afgesproken knokpartij in bos: “Dit is bendevorming”

Beelden van de vechtpartij in Sint-Niklaas werden in april 2018 getoond in het VTM-programma ‘Moerkerke en de mannen’. Foto: vtm

Gent / Sint-Niklaas - Tien supporters van KAA Gent verschijnen woensdag voor de correctionele rechtbank. Volgens het parket zijn ze betrokken bij zogenaamde ‘free fights’, waarbij hooligans op een afgesproken plaats op elkaar kloppen. Minstens één van de verdachte Buffalo’s heeft al een stadionverbod.

Het gaat goed met KAA Gent: Play-off 1 is bereikt, de supporters trekken weer allemaal aan hetzelfde zeel en de beker ligt binnen handbereik. Tien Buffalo’s staan er echter minder goed voor. Woensdag worden ze in de correctionele rechtbank verwacht. Een van hen riskeert tot drie jaar cel, de anderen tot twee jaar opsluiting.

Het parket verdenkt hen van de organisatie van en deelname aan een ‘free fight’. Dat is een vorm van hooliganisme waarbij supporters van een club op een afgelegen plaats en een welbepaald uur afspreken met hooligans van een andere club om elkaar te bevechten. Naar verluidt hebben de Buffalo’s in de wereld van de ‘free fights’ een reputatie die sterker is dan Anderlecht en Club Brugge.

Genadeloos

De zaak die woensdag voorkomt, draait rond een gevecht in augustus 2017, ergens in Sint-Niklaas. De Gentse hooligans namen het op tegen fans van Standard. Op beelden (zie foto) is te zien hoe de mannen genadeloos op elkaar inslaan. Onder de deelnemers vermoedelijk ook minderjarigen én een Gent-supporter die al een stadionverbod heeft omdat hij een andere supporter in de Ghelamco Arena tegen de grond heeft geslagen.

De zaak kwam onder meer na telefonisch onderzoek aan het licht. “Als je de afgedrukte gesprekken en berichten naast elkaar legt, is de puzzel snel gelegd”, zegt Jan Van Der Straeten, advocaat van een van de verdachten. “Het was duidelijk dat ze niet hadden afgesproken om over voetbal te praten. Het waren de vuisten die spraken.”

Bendevorming

Dat de verdachten tot drie jaar effectieve opsluiting riskeren, heeft alles te maken met de kwalificatie: bendevorming. De Buffalo’s zijn volgens het parket geen zootje ongeregeld, maar een groep met een duidelijke organisatie, met een leider die bevelen geeft en organiseert, en leden die volgen. Zowel de Buffalo’s als de supporters van Standard worden verdacht van opzettelijke slagen en verwondingen met voorbedachten rade.

Woensdag wordt waarschijnlijk alleen een pleitdatum bepaald.