19-jarige vrouw en vader van drie kinderen omgekomen

De balans van de schietpartij in Utrecht staat op drie doden en vijf gewonden. Voorlopig, want drie van die gewonden zijn er erg aan toe.

Onder de dodelijke slachtoffers is een 19-jarige vrouw uit het stadje Vianen, in de buurt van Utrecht. Roos Verschuur werkte in een bakkerij, haar werkgever meldde gisteren dat die niet kon opengaan “wegens een sterfgeval”. Het personeel komt dinsdag samen om hun collega te herdenken.

Ook een vader van drie kinderen kwam om tijdens de schietpartij. Zijn zoons en dochtertje gaan naar een school in Utrecht. Die laat weten dat er dinsdag psychologische bijstand is voorzien voor de klasgenoten van de kinderen. Rinke Terpstra was jeugdtrainer bij voetbalploeg Desto. De voorzitter van de ploeg reageert verslagen: “Dit is verschrikkelijk. We hebben alle leden ingelicht en gaan de komende dagen kijken of we zaterdag gaan voetballen, zegt Frits Velthuijs aan AD. “Morgenavond zijn er bijeenkomsten voor de spelers van JO19-1 en de meisjes onder 11-2. Daar was Rinke een zeer gewaardeerd trainer. Ons medeleven gaat uit naar de familie. Rinke was sinds lange tijd bij DESTO betrokken waar hij zelf voetbalde, tenniste en daarnaast zijn beide zoons en dochter vol passie trainde. (jdg)